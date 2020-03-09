Падіння цін на нафту призвело до обвалу світових ринків

Як стало відомо, після рекордного з 1991 року зниження цін на нафту по всьому світу впали провідні індекси, повідомляє «РБК-Україна».

У понеділок, 9 березня, по всьому світу спостерігається падіння котирувань. Так, промисловий індекс Dow Jones впав на 6,91%. Падіння відбулося буквально в перші хвилини після відкриття ринку. Індекс S&P 500, який враховує показники 500 найбільших американських компаній, впав на 6,67%, а індекс електронної біржі Nasdaq впав на 7,18%.

Зазначимо, що через таке масштабне падіння в США були зупинені торги.

Слідом за американським ринком обвалилися азіатські фондові ринки. Падіння на токійських і гонгконгских ринках склало від 3 до 5%.

Європейські біржі теж постраждали. Так, німецький індекс DAX впав на 8,09%, а акції Deutsche Bank і Adidas втратили понад 12%. Французькі компанії просіли в ціні на 6,3%, італійські – на 4,95%. Зазначимо, що найбільше падіння в Європі показав індекс Лондонської біржі FTSE 100, який включає 100 найбільших британських компаній. Він просів на 8,54%.

Показово, що найбільше під час відкриття Лондонської біржі постраждали акції російських компаній. Вони втратили в ціні від 20 до 25,6%. Мова йде про цінні папери «Ощадбанку», «Газпрому», «Лукойлу» та інших.

Додамо, що ринки Африки теж постраждали. Ключовий індекс єгипетської біржі впав майже на 8%.

Експерти вважають, що обвал світових ринків стався через обвал світових цін на нафту. Саме це різке падіння розбурхало світові фондові ринки.

Раніше ми писали, що минулого тижня були фактично зірвані переговори нафтового картелю ОПЕК і Росії. Передбачалося, що провідні виробники нафти домовляться про скорочення видобутку, але цього не сталося.

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