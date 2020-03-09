Рекордний обвал нафти, а слідом за нею і рубля, з якими зіткнулася Россия, можуть спричинити ще більш серйозні наслідки

Про це заявляють експерти-економісти.

Відзначається, що вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в травні 2020 року на біржі ICE в Лондоні знизилася до 31,02 долара за барель. І це стало для Росії повною несподіванкою. На цьому тлі сильно впав і російський рубль.

"Навряд чи Москва розраховувала на те, що ціни на нафту впадуть до майже 30 доларів – ймовірно, це дуже неприємний сюрприз в тому числі для тих, хто приймав рішення про вихід з угоди [c ОПЕК", – повідомив старший директор групи з природних ресурсів і сировинним товарам агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Більш того, вівторок, 10 березня, може стати "кривавою лазнею" для російського фондового ринку, вважає аналітик ГК "Фінам" Сергій Дроздов.

"Завтра у нашого фондового ринку може бути "кривава баня", якщо все так і залишиться. Завтра, коли відкриються торги на Московській біржі, найоптимістичніший варіант - якщо все залишиться на рівні 2500 пунктів за індексом Мосбиржи. На ринках зараз відбувається чистої води істерика, навіть з урахуванням того, що Росія відмовилася від пропозиції ОПЕК в п'ятницю, це не більше ніж спекулятивний фактор", - заявив Дроздов.

Як повідомлялося, у понеділок, 9 березня, курс долара до рубля на міжнародному ринку Forex зріс порівняно з рівнем закриття попередніх торгів на 3,93 рубля, курс євро до рубля виріс на 4,89 рубля.

В останній раз долар перевищував позначку у 73 рубля в березні 2016 року, євро не піднімався вище 83 рублів з лютого 2016 року, відзначає агентство.

Різкий стрибок курсу долара і євро по відношенню до рубля стався на тлі новин про падіння вартості нафти після виходу Росії з угоди з ОПЕК.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій.

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