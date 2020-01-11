Інфляція в Україні у 2020 році буде набагато вищою, ніж у 2019 році

Такі прогнози озвучили аналітики, передає «Сьогодні».

Основною причиною називають почалася девальвацію гривні, яка, за прогнозами, до кінця року може впасти до 27 грн/дол.

Українцям варто готуватися до масових подорожаниям.

За словами аналітиків, з-за подальшого планового підвищення акцизів продовжать дорожчати сигарети, так як до 2023 року ціни на них повинні піднятися до європейських, або в середньому 100 грн за пачку.

З січня вже подорожчав природний газ, через підвищення цін на нафту припинилося здешевлення нафтопродуктів.

Не виключено підвищення цін на електроенергію, проїзд залізницею.

При цьому експерти відзначають, що ціни на продукти вже зараз практично досягли рівня європейських, і навряд чи їх будуть сильно підвищувати.

Очікується, що інфляція в 2020 році може скласти близько 10%. Однак точний її рівень поки назвати складно, адже невідомо, наскільки жорсткою буде в 2020 році грошова політика Нацбанку, хоча його голова Яків Смолій вже повідомив, що буде подальше зниження облікової ставки. Також неясно, як активно Мінфін продовжить випускати ОВДП, зміцнюючи гривню.

Крім того, експерти відзначають, що багато чого залежить і від погоди. Якщо різко похолодає, то в Європі різко підвищаться попит і ціна на газ, в тому числі і для України, а це відразу прискорить інфляцію.

Також українців попереджають, що збільшення зарплат істотно сповільниться, 15-16% зростання на рік вже не буде. Справа в тому, що зникли два основних драйвера для підвищення окладів: не буде виборів, під які піднімали зарплати лікарям, вчителям та іншим бюджетникам, і стабілізувалася трудова міграція.

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