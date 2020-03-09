В Росії настав чорний день – через падіння цін на нафту різко підскочив курс долара і євро

Так, у понеділок, 9 березня, курс долара до рубля на міжнародному ринку Forex зріс порівняно з рівнем закриття попередніх торгів на 3,93 рубля, курс євро до рубля виріс на 4,89 рубля. Зараз долар торгується на рівні 72,8 рубля, євро оцінюється в 82,9 рубля. Про це свідчать дані торгів, повідомляє російське агентство ТАСС.

В останній раз долар перевищував позначку у 73 рубля в березні 2016 року, євро не піднімався вище 83 рублів з лютого 2016 року, відзначає агентство.

Різкий стрибок курсу долара і євро по відношенню до рубля стався на тлі новин про те, що вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з поставкою в травні 2020 року на біржі ICE в Лондоні знизилася до 31,02 долара за барель.

Як передає CNN, падіння стало найгіршим з 1991 року, коли США почали операцію «Буря в пустелі».

Вартість нафти падає на тлі новин про те, що країни ОПЕК+ за підсумками переговорів у Відні не змогли домовитися про додаткове скорочення видобутку нафти в умовах падіння попиту через коронавіруса. Зокрема, ОПЕК пропонувала додатково знизити видобуток на 1,5 млн барелів на добу до кінця 2020 року. Однак проти цієї пропозиції виступили Росія і Казахстан.

Падіння нафтових цін почалося після розриву угоди Росії з ОПЕК. Сторони 6 березня не змогли домовитися про продовження угоди про обмеження видобутку нафти. З квітня всі обмеження будуть зняті. Після відмови Росії від угоди Саудівська Аравія знизила ціни на нафту і заявила про плани наростити видобуток до рекордного рівня.

Зазначимо, керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко прогнозує, що ситуація з нафтою позначиться і на Україні.

"Ну що, я вас всіх вітаю Третя Хвиля світової кризи стала зримою реальністю відразу в декількох площинах. Обвал цін на нафту це ще один вираз. Через 1,5-2 місяці долетить до нас. Україна до неї не готувалася, не готова і тому буде розбита, як вутла кораблик з шаленою командою. Це погана новина. Хороша новина, що все це гівно буде змито в унітаз світової історії. І ми отримуємо реальний шанс оновитися. Ми, звичайно, традиційно можемо програти все, але це буде виключно наша бездарність. Хаос породжує можливості. Починається нова хвиля захоплюючих пригод. Бережіть легені від коронавіруса, вони вам ще знадобляться , щоб верещати від страху або захоплення", - зазначив він.

Нагадаємо, Путін підготував РФ до нових бойових дій.

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