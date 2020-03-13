Україна може отримати новий транш від МВФ вже в травні 2020 року

Про це заявив глава Мінфіну Ігор Уманський, передає Інтерфакс.

Він також висловив сподівання, що Україна і МВФ узгодять нову програму співпраці.

“Сподіваємося, що динаміка підготовки програми зі зміною уряду не зміниться. І ми вийдемо на остаточне узгодження і самого тексту, і самої програми”, – підкреслив міністр.

Уманський також додав, що напередодні відбулася зустріч глави Кабміну Дениса Шмигаля з керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом, на якій обговорювалися питання, які потрібно доопрацювати для винесення програми на засідання ради директорів Фонду.

“Двома основними попередніми заходами є прийняття закону про ринок землі і поправок в закон про банки, який робить неможливим заподіяння шкоди публічним фінансам від колишніх власників банків, у свій час виведених Нацбанком”, – озвучив глава Мінфіну важливі нюанси.

Підсумовуючи, Ігор Уманський заявив, що ринок землі можуть прийняти на наступному тижні. Тоді ж у Раду внесуть остаточний варіант законопроекту про банки.

Раніше ми розповідали про те, що Україна ризикує залишитися без грошей МВФ. Повідомлялося, що керівництво МВФ вирішив не виділяти Україні $5,5 млрд у рамках програми співпраці.

Таке рішення нібито пов'язано з тим, що уряд Олексія Гончарука було відправлено у відставку.

Крім цього, як стверджують інсайдери, колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапку підтримували в країнах Заходу.

А тепер західні інвестори переживають, що олігархи нібито можуть збільшити свій вплив на новий Кабінет міністрів України.

Варто відзначити, що в грудні 2019 року Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) або близько $5,52 млрд

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