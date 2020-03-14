Гривня продовжує знижуватися на тлі різкого стрибка долара. У той же час євро трохи здав позиції

Національний банк України представив офіційний курс валют на суботу, 14 березня. Судячи з нових цифр, в Україні продовжиться тенденція на зростання долара і зниження гривні.

Так, американська валюта істотно зросла в ціні в порівнянні з попередніми показниками і досягла позначки в 26,08 гривень.

Офіційні курси іноземних валют в суботу складуть:

- 100 доларів США – 26,089 гривень;

- 100 євро – 28,9901 гривень;

Таким чином, у порівнянні з попереднім днем долар виріс на 23 копійки, в той час як євро навпроти впав на 6 копійок.

Раніше ми повідомляли, за словами фінансового аналітика Сергія Фурса, Нацбанк зміг накопичити значні резерви (за станом на 1 березня - 26,6 мільярда доларів), за рахунок чого "буде стримувати зниження курсу гривні".

"Але утримувати курс, таким який він є зараз, не зможе. Гривня буде знижуватися, і це – довгострокова історія", - зазначив експерт.

Нагадаємо, цей тиждень почався з "чорного понеділка", 9 березня, - обвалу нафтового ринку - що потягнуло за собою падіння деяких світових валют, у тому числі рубля. Спусковим гачком початку світової фінансової кризи може стати епідемія коронавірусної інфекції COVID-19.

Для України ситуація може виявитися дуже болючою, незважаючи на спроби НБУ її стримувати.

гроші, гривня

"Для нас це буде вдвічі або навіть втричі боляче, так як ми, фактично, "послали" МВФ, відповідно, підтримки у нас не буде, а, з іншого боку, компетентності для прийняття рішень теж немає. І тому у нас є всі умови для ідеального шторму", - прокоментував Фурса.

За словами екс-міністра економіки Віктора Суслова, нинішня криза схожий на той, що був у 2008 році: "Наша країна дуже сильно вплетена в систему світових відносин, і кожен світова фінансово-економічна криза боляче б'є по економіці. Останній раз таке було в 2008 році. Очевидно, так буде і цього разу".

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