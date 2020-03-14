Гривня продовжує знижуватися на тлі різкого стрибка долара. У той же час євро трохи здав позиції

Національний банк України представив офіційний курс валют на суботу, 14 березня. Судячи з нових цифр, в Україні продовжиться тенденція на зростання долара і зниження гривні.

Так, американська валюта істотно зросла в ціні в порівнянні з попередніми показниками і досягла позначки в 26,08 гривень.

Офіційні курси іноземних валют в суботу складуть:

- 100 доларів США – 26,089 гривень;

- 100 євро – 28,9901 гривень;

Таким чином, у порівнянні з попереднім днем долар виріс на 23 копійки, в той час як євро навпроти впав на 6 копійок.

Раніше ми повідомляли, за словами фінансового аналітика Сергія Фурса, Нацбанк зміг накопичити значні резерви (за станом на 1 березня - 26,6 мільярда доларів), за рахунок чого "буде стримувати зниження курсу гривні".

"Але утримувати курс, таким який він є зараз, не зможе. Гривня буде знижуватися, і це – довгострокова історія", - зазначив експерт.

Нагадаємо, цей тиждень почався з "чорного понеділка", 9 березня, - обвалу нафтового ринку - що потягнуло за собою падіння деяких світових валют, у тому числі рубля. Спусковим гачком початку світової фінансової кризи може стати епідемія коронавірусної інфекції COVID-19.

Для України ситуація може виявитися дуже болючою, незважаючи на спроби НБУ її стримувати.

"Для нас це буде вдвічі або навіть втричі боляче, так як ми, фактично, "послали" МВФ, відповідно, підтримки у нас не буде, а, з іншого боку, компетентності для прийняття рішень теж немає. І тому у нас є всі умови для ідеального шторму", - прокоментував Фурса.

За словами екс-міністра економіки Віктора Суслова, нинішня криза схожий на той, що був у 2008 році: "Наша країна дуже сильно вплетена в систему світових відносин, і кожен світова фінансово-економічна криза боляче б'є по економіці. Останній раз таке було в 2008 році. Очевидно, так буде і цього разу".

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