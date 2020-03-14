Гривна продолжает снижаться на фоне резкого скачка доллара. В то же время евро немного сдал позиции

Национальный банк Украины представил официальный курс валют на субботу, 14 марта. Судя по новым цифрам, в Украине продолжится тенденция на рост доллара и снижение гривны.

Так, американская валюта существенно выросла в цене по сравнению с предыдущими показателями и достигла отметки в 26,08 гривен.

Официальные курсы иностранных валют в субботу составят:

- 100 долларов США – 26,089 гривен;

- 100 евро – 28,9901 гривен;

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Таким образом, по сравнению с предыдущим днем доллар вырос на 23 копейки, в то время как евро напротив упал на 6 копеек.

Ранее мы сообщали, по словам финансового аналитика Сергея Фурса, Нацбанк смог накопить значительные резервы (по состоянию на 1 марта - 26,6 миллиарда долларов), за счет чего "будет сдерживать снижение курса гривны".

"Но удерживать курс, таким какой он есть сейчас, не сможет. Гривна будет снижаться, и это – долгосрочная история", - отметил эксперт.

Напомним, эта неделя началась с "черного понедельника", 9 марта, - обвала нефтяного рынка - что потянуло за собой падение некоторых мировых валют, в том числе рубля. Спусковым крючком начала мирового финансового кризиса может стать эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19.

Для Украины ситуация может оказаться очень болезненной, несмотря на попытки НБУ ее сдерживать.

деньги, гривна

"Для нас это будет вдвойне или, даже, втройне больно, так как мы, фактически, "послали" МВФ, соответственно, поддержки у нас не будет, а, с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для идеального шторма", - прокомментировал Фурса.

По словам экс-министра экономики Виктора Суслова, нынешний кризис похож на тот, что был в 2008 году: "Наша страна очень сильно вплетена в систему мировых отношений, и каждый мировой финансово-экономический кризис больно бьет по экономике. Последний раз такое было в 2008 году. Очевидно, так будет и в этот раз".

Напомним, НБУ предупредил украинцев о резком скачке курса валют, доллар беспощаден: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, НБУ резко изменил курс валют, доллар атакует с новой силой.

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