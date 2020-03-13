Курс валют в Украине 13 марта решит добить украинцев, показатели в обменниках удивят всех

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за сто долларов придется отдать 2585,8 гривен (+23,4 грн). А вот ситуация с курсом евро будет обстоять иначе – за сто купюр придется выложить 2905,4 (+0,41 грн)

Более того, в регуляторе уточнили, что к средине прошлого дня стоимость доллара составляла 2580,86 гривен за банкноту.

Ранее мы писали, что финансово-экономический кризис стает все более реальным на фоне распространения коронавируса, обвала цен на нефть и, как следствие, паники на финансовых и фондовых рынках.

Как это все может сказаться на ситуаци в Украине и в частности на курсе доллара, рассказали эксперты.

В целом, как говорит экс-министр экономики Виктор Суслов, кризис, который начался, явно не пойдет на пользу Украины. "Наша страна очень сильно вплетена в систему мировых отношений, и каждый мировой финансово-экономический кризис больно бьет по экономике. Последний раз такое было в 2008 году. Очевидно, так будет и в этот раз".

Отмечается, что инвесторы стали продавать украинские гособлигации, а на полученную гривну скупать доллар на межбанке. Это уже привело к тому, что наличный курс украинской нацвалюты к американскому доллару к вечеру 10 марта снизился в продаже до 26 грн.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.