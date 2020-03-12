Курс валют в Украине 12 марта резко удивит всех, гривна сдаст позиции по всем фронтам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

Так, за сто долларов нужно будет отдать 2562,4 гривны (+31,05). Еще хуже ситуация будет обстоять с курсом евро: за сто купюр придется отдать 2904,99 гривен (+30,83).

Кроме того, в НБУ также уточнили, что к средине прошлого дня доллар торговался по 2558,01 гривне.

До этого мы рассказывали, что курс валют в Украине в ближайшее время резко изменится, однако причин для паники пока нет. Об этом рассказал экономический аналитик Вадим Иосуб.

«Смена Кабмина в Украине наложилась на «идеальный шторм», который царит на мировых рынках. Инвесторы поддаются панике на фоне распространения коронавируса, который широко вышел за пределы Китая и шагает по просторам Ближнего Востока, Европы, США. Это привело к обвалу на мировых фондовых рынках. Американские индексы в считанные дни потеряли около 20%, что позволят формально говорить о «медвежьем рынке», - отметил он.

Согласно прогнозу эксперта, доллар может подняться до 25,8 грн на межбанковском и 25,6-26 грн на валютном рынке.

При этом, по мнению Иосуба, гривна выглядит пока более уверенной на фоне ситуации стран, где валюта подорожала на 5-10%.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

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