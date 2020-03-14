Поширення в світі коронавірусу Covid-19 спровокує світову кризу вже в цьому році, до нього залишилося кілька місяців

Про це свідчать дані найбільшого банківського холдингу США JPMorgan, передає Business Insider.

Експерти стверджують, що ВВП Сполучених Штатів через спалах хвороби скоротиться на 2% у першому кварталі. Ще гіршого очікують у третьому – 3%. При цьому ВВП країн Єврозони скоротиться на 1,8-3,3% за аналогічний період.

Очікується, що глобальна рецесія настане вже в липні цього року.

«Оскільки ми смиряємось з неминучістю сильного і широкомасштабного шоку для глобального зростання, ключове питання полягає в тому, чи зможемо ми уникнути традиційного і більш тривалого спаду», - стверджують експерти.

При цьому скасування великих спортивних, культурних та інших заходів потягнуть за собою скорочення споживчих витрат.

А оскільки економіка України вплетена в глобальну світову економіку, нашу країну ця криза також не обійде стороною. Однак зараз невідомо, наскільки сильним буде спад.

Раніше ми писали, що РНБО закрив українську кордон для іноземців строком на два тижні. При цьому прикордонна служба продовжить пускати громадян України, які повернуться додому з інших країн. За даними МВС, на короткий термін за кордон виїхало близько 43 тисяч українців. Заборона на виїзд за кордон вводити не стали, але українців переконливо просять утриматися від поїздок.

Тим часом у Харківській області відкрили кримінальну справу проти мерії, яка відмовилася вводити карантин в той день, коли була постанова Кабміну. Як відомо, місцева влада вирішила, що освітні установи продовжать працювати незважаючи на вказівки уряду і дозволили дітям відвідувати школи та дитячі садки у четвер, 12 березня.

Станом на 13 березня, в Україні зафіксовано три випадки коронавіруса, один із них-смертельний. Ще два хворих знаходиться у Чернівецькій області. Обидва випадки пов'язують з Італією, в якій зараз бушує коронавірус.

Нагадаємо, що названі лікарні в Києві, де можна перевіритися на коронавірус: адреси.

Раніше Politeka писала, що Пальчевський терміново звернувся до українців: перша смерть від коронавіруса в Україні.

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