Клієнт ПриватБанка поскарживля на необґрунтовано нарахований кредит
Відповідний коментар він залишив на порталі «Мінфін»
За його словами, він використовував картку тільки два рази.
"Я хотів відкрити карту, менеджер дівчина запропонувала мені GOLD картку, сказала мені буде зручніше з нею. Я особливо в деталі не вникав. Скористався я нею рівно 2 рази і то дрібні операції і закинув її так, як поїхав в іншу країну. Через 2 роки повернувся і дізнаюся що у мене кредит на цій карті банк нарахував 500$ при цьому жодних попереджень не було. Ось це справжнє кидалово людей. Найжахливіший банк і аферисти, нікому не рекомендую", - обурився клієнт.
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Коментуючи цю ситуацію, представники банку пообіцяли вирішити проблему найближчим часом.
Раніше в державному Приватбанку порекомендував українцям дотримуватися норм карантину і без особливої необхідності не приходити у відділення.
Крім цього, у банку закликали досвідчених клієнтів навчити старших родичів користуватися мобільним банкінгом Приват24, щоб не піддавати ні себе, ні співробітників Приватбанку небезпеки з-за коронавіруса.
Нагадаємо, Приватбанк зробив важливу заяву про блокування карт: що потрібно знати
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".
Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.