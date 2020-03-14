Клієнт ПриватБанка поскарживля на необґрунтовано нарахований кредит





Відповідний коментар він залишив на порталі «Мінфін»

За його словами, він використовував картку тільки два рази.



"Я хотів відкрити карту, менеджер дівчина запропонувала мені GOLD картку, сказала мені буде зручніше з нею. Я особливо в деталі не вникав. Скористався я нею рівно 2 рази і то дрібні операції і закинув її так, як поїхав в іншу країну. Через 2 роки повернувся і дізнаюся що у мене кредит на цій карті банк нарахував 500$ при цьому жодних попереджень не було. Ось це справжнє кидалово людей. Найжахливіший банк і аферисти, нікому не рекомендую", - обурився клієнт.

Коментуючи цю ситуацію, представники банку пообіцяли вирішити проблему найближчим часом.



