Клиент ПриватБанка пожаловался на необоснованно насчитанный кредит
Соответственный комментарий он оставил на портале «Минфин»
По его словам, он использовал карточку только два раза.
"Я хотел открыть карту, менеджер девушка мне предложила GOLD карту, сказала мне будет удобнее с ней. Я особо в детали не вникал. Воспользовался я ней ровно 2 раза и то мелкие операции и забросил ее так как уехал в другую страну. Через 2 года вернулся и узнаю что у меня кредит на этой карте банк насчитал 500$ при этом ни каких предупреждений не было. Вот это настоящее кидалово людей. Самый ужасный банк и аферисты, никому не рекомендую", - возмутился клиент.
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Комментируя эту ситуацию, представители банка пообещали решить проблему в ближайшее время.
Ранее в государственном ПриватБанке порекомендовал украинцам придерживаться норм карантина и без особой необходимости не приходить в отделения.
Помимо этого, в банке призвали опытных клиентов научить старших родственников пользоваться мобильным банкингом Приват24, чтобы не подвергать ни себя, ни сотрудников ПриватБанка опасности из-за коронавируса.
Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать
Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".
Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.