Клиент ПриватБанка пожаловался на необоснованно насчитанный кредит





Соответственный комментарий он оставил на портале «Минфин»

По его словам, он использовал карточку только два раза.



"Я хотел открыть карту, менеджер девушка мне предложила GOLD карту, сказала мне будет удобнее с ней. Я особо в детали не вникал. Воспользовался я ней ровно 2 раза и то мелкие операции и забросил ее так как уехал в другую страну. Через 2 года вернулся и узнаю что у меня кредит на этой карте банк насчитал 500$ при этом ни каких предупреждений не было. Вот это настоящее кидалово людей. Самый ужасный банк и аферисты, никому не рекомендую", - возмутился клиент.

Комментируя эту ситуацию, представители банка пообещали решить проблему в ближайшее время.



