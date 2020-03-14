Курс долара до гривні може зрости до 30 гривень

Такий прогноз зробив аналітик Вадим Иосуб, передає РБК-Україна.

За його словами, такий курс може сформуватися через поширення коронавірусу по Україні та в світі.

"Може, теоретично, долар зрости до 30 гривень? Так, теоретично, може. Це буде залежати від зростання заражень вірусом у світі, в Україні, від тривалості і глибини фінансового шторму", - заявив він.

Крім того, експерт підкреслив, що курс долара залежить від ринку, попиту і пропозиції з боку населення і підприємств.

"НБУ своїми інтервенціями згладжує лише надмірні коливання курсу в окремі дні, як вгору, так і вниз. Але не НБУ визначає напрямок руху курсу, і те, наскільки вони будуть сильними, це робить ринок, в тому числі, і глобальний", - додав він.

Раніше ми писали, що фінансово-економічна криза стає все більш реальним на тлі поширення коронавірусу, обвалу цін на нафту і, як наслідок, паніки на фінансових і фондових ринках.

Нагадаємо, у світі розгорівся повномасштабну фінансову кризу, пов'язаний з пандемією коронавірусу. У четвер більшість світових бірж пережили максимальне денне падіння більш ніж за 30 років, такого одномоментного зниження ринки не бачили навіть під час Великої рецесії 2008 року.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірус: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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