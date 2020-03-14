Курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен

Такой прогноз сделал аналитик Вадим Иосуб, передает РБК-Украина.

По его словам, такой курс может сформироваться из-за распространения коронавируса по Украине и в мире.

"Может ли, теоретически, доллар вырасти до 30 гривен? Да, теоретически, может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма", - заявил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что курс доллара зависит от рынка, спроса и предложения со стороны населения и предприятий.

"НБУ своими интервенциями сглаживает лишь чрезмерные колебания курса в отдельные дни, как вверх, так и вниз. Но не НБУ определяет направление движения курса, и то, насколько они будут сильными, это делает рынок, в том числе, и глобальный", - добавил он.

Ранее мы писали, что финансово-экономический кризис стает все более реальным на фоне распространения коронавируса, обвала цен на нефть и, как следствие, паники на финансовых и фондовых рынках.

Напомним, в мире разгорелся полномасштабный финансовый кризис, связанный с пандемией коронавируса. В четверг большинство мировых бирж пережили максимальное дневное падение более чем за 30 лет, такого одномоментного снижения рынки не видели даже во время Великой рецессии 2008 года.

Ранее аналитик Владимир Мазуренко заявил, что худшая ситуация будет в ближайшие несколько дней – паническая ситуация на рынке и ажиотажный спрос уже взвинтил цены на наличном рынке.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

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