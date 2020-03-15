В мережі розповіли, як відіб'ються на Україні наслідки карантину на тлі епідемії китайського коронавіруса

Про це пише " Апостроф ".

Багато експертів сходяться на думці, що втрати від карантину будуть величезними, але якими саме, поки ніхто не знає.

"Набагато важливіше зараз – як сильно нам вдарять зовнішні чинники, а не те, що ми самі заборонимо. Зовнішні наслідки нівелюють всі внутрішні", - заявив банкір і фінансовий аналітик Сергій Фурса.

За словами експерта Сергія Куща, тільки прямі втрати будуть складати приблизно 20 мільярдів гривень.

«Якщо говорити про прямі втрати – скорочення виручки ресторанів, перевізників, організаторів заходів, то вони складуть близько 20 мільярдів гривень протягом одного кварталу (якщо обмежувальні заходи будуть продовжені на такий період). Але прямі втрати не так страшні, страшніше – непрямі втрати, пов'язані з падінням світової економіки", - розповів він.

У теж час, директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін прогнозує , що за підсумками 2020 року ВВП України може скоротитися на 1-1,5%.

"Але, якщо уряд представить ефективний план дій, ми зможемо пройти цей криза не так болісно, як якщо б пустили все на самоплив", - пояснив експерт.

Як відомо, Україна з 17 березня закриває кордони для іноземців, щоб зупинити поширення коронавіруса. Українців, які захочуть повернутися додому, будуть впускати в країну.

Станом на 15 березня у світі зафіксовано 156,4 тисячі підтверджених випадків коронавіруса. Найбільше хворих у Китаї, Італії, Ірані та Південної Кореї. В Європі і США рахунок йде на тисячі заражених.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса, прийнято радикальне рішення: що зміниться з 17 березня.