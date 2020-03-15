В сети рассказали,  как отразятся на Украине последствия карантина на фоне эпидемии китайского  коронавируса

Об этом пишет  "Апостроф".

 Многие эксперты сходятся во мнении, что потери от карантина будут огромными, но какими именно, пока никто не знает.

 "Гораздо важнее сейчас – как сильно по нам ударят внешние факторы, а не то, что мы сами запретим. Внешние последствия нивелируют все внутренние", - заявил  банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса.

коронавирус, украина

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По словам эксперта Сергея Куща, только  прямые потери будут составлять примерно  20 миллиардов гривен.

 «Если говорить о прямых потерях – сокращение выручки ресторанов, перевозчиков, организаторов мероприятий, то они составят порядка 20 миллиардов гривен в течение одного квартала (если ограничительные меры будут продлены на такой период). Но прямые потери не так страшны, страшнее – косвенные потери, связанные с падением мировой экономики", - рассказал он.

В тоже время,  директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин прогнозирует , что  по итогам 2020 года ВВП Украины может сократиться на 1-1,5%.

коронавирус, магазины, паника

"Но, если правительство представит эффективный план действий, мы сможем пройти этот кризис не так болезненно, как если бы пустили все на самотек", - объяснил эксперт.

Как известно, Украина с 17 марта закрывает границы для иностранцев, чтобы остановить распространение коронавируса. Украинцев, которые захотят вернуться домой, будут впускать в страну.

Состоянием на 15 марта в мире зафиксировано 156,4 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. В Европе и США счет идет на тысячи зараженных.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.

 

 


 