В сети рассказали, как отразятся на Украине последствия карантина на фоне эпидемии китайского коронавируса

Об этом пишет " Апостроф ".

Многие эксперты сходятся во мнении, что потери от карантина будут огромными, но какими именно, пока никто не знает.

"Гораздо важнее сейчас – как сильно по нам ударят внешние факторы, а не то, что мы сами запретим. Внешние последствия нивелируют все внутренние", - заявил банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса.

По словам эксперта Сергея Куща, только прямые потери будут составлять примерно 20 миллиардов гривен.

«Если говорить о прямых потерях – сокращение выручки ресторанов, перевозчиков, организаторов мероприятий, то они составят порядка 20 миллиардов гривен в течение одного квартала (если ограничительные меры будут продлены на такой период). Но прямые потери не так страшны, страшнее – косвенные потери, связанные с падением мировой экономики", - рассказал он.

В тоже время, директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин прогнозирует , что по итогам 2020 года ВВП Украины может сократиться на 1-1,5%.

"Но, если правительство представит эффективный план действий, мы сможем пройти этот кризис не так болезненно, как если бы пустили все на самотек", - объяснил эксперт.

Как известно, Украина с 17 марта закрывает границы для иностранцев, чтобы остановить распространение коронавируса. Украинцев, которые захотят вернуться домой, будут впускать в страну.

Состоянием на 15 марта в мире зафиксировано 156,4 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. В Европе и США счет идет на тысячи зараженных.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса, принято радикальное решение: что изменится с 17 марта.