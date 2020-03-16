Українців попередили про девальвацію національної валюти через великий продаж іноземної валюти Національним банком

Такий прогноз у своєму Facebook озвучив аналітик Ерік Найман, передає Politeka.net.

За його словами, курс долара незабаром може злетіти до 30 гривень.

курс валют, євро, долар

"З урахуванням погашення частини кредиту МВФ оціночно на $414 млн. валові валютні резерви НБУ можна оцінити в $25,1 млрд, а чисті валютні резерви $16,4 млрд. Це як і раніше високий рівень резервів. Якщо НБУ буде продавати валюту тим же темпом, що і минулого тижня ($1 млрд/тиж.), чисті валютні резерви (а важливі в першу чергу саме вони), впадуть до рівня листопада минулого року тільки через місяць, до середини квітня. А падіння чистих резервів до рівня 2018 року (близько $7 млрд) може відбутися тільки в кінці травня", - озвучив фінансовий аналітик тривожний прогноз.

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Найман не сумнівається, що Нацбанк зможе довго стримувати вручну курс долара, а гривня почне падати за умови, якщо на неї з'явиться попит.

Найгірший сценарій, на думку експерта, коли державний регулятор в особі НБУ почне масово друкувати гривню.

"Якщо влада заграються у друкарський верстат або якщо повернуть ПриватБанк старим власникам (або пробачать їм борг), що посварить Україну з МВФ в самий невідповідний момент, тоді і 30 і навіть 32-35 здадуться легкою прогулянкою", - резюмував Найман у своєму Facebook.

долар, гривня, курс валют

Раніше ми розповідали про те, що курс долара може піти у круте піке. За словами експерта Вадима Іосуба, курс може зрости до 30 гривень через поширення коронавіруса по Україні та в світі.

"Може, теоретично, долар зрости до 30 гривень? Так, теоретично, може. Це буде залежати від зростання заражень вірусом у світі, в Україні, від тривалості і глибини фінансового шторму", - заявив він.

Крім того, експерт підкреслив, що курс долара залежить від ринку, попиту і пропозиції з боку населення і підприємств.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірус: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

Також Politeka писала, що курс валют зробить різкий стрибок, невтішний прогноз НБУ: до чого готуватися.