Українців попередили про девальвацію національної валюти через великий продаж іноземної валюти Національним банком

Такий прогноз у своєму Facebook озвучив аналітик Ерік Найман, передає Politeka.net.

За його словами, курс долара незабаром може злетіти до 30 гривень.

"З урахуванням погашення частини кредиту МВФ оціночно на $414 млн. валові валютні резерви НБУ можна оцінити в $25,1 млрд, а чисті валютні резерви $16,4 млрд. Це як і раніше високий рівень резервів. Якщо НБУ буде продавати валюту тим же темпом, що і минулого тижня ($1 млрд/тиж.), чисті валютні резерви (а важливі в першу чергу саме вони), впадуть до рівня листопада минулого року тільки через місяць, до середини квітня. А падіння чистих резервів до рівня 2018 року (близько $7 млрд) може відбутися тільки в кінці травня", - озвучив фінансовий аналітик тривожний прогноз.

Найман не сумнівається, що Нацбанк зможе довго стримувати вручну курс долара, а гривня почне падати за умови, якщо на неї з'явиться попит.

Найгірший сценарій, на думку експерта, коли державний регулятор в особі НБУ почне масово друкувати гривню.

"Якщо влада заграються у друкарський верстат або якщо повернуть ПриватБанк старим власникам (або пробачать їм борг), що посварить Україну з МВФ в самий невідповідний момент, тоді і 30 і навіть 32-35 здадуться легкою прогулянкою", - резюмував Найман у своєму Facebook.

Раніше ми розповідали про те, що курс долара може піти у круте піке. За словами експерта Вадима Іосуба, курс може зрости до 30 гривень через поширення коронавіруса по Україні та в світі.

"Може, теоретично, долар зрости до 30 гривень? Так, теоретично, може. Це буде залежати від зростання заражень вірусом у світі, в Україні, від тривалості і глибини фінансового шторму", - заявив він.

Крім того, експерт підкреслив, що курс долара залежить від ринку, попиту і пропозиції з боку населення і підприємств.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірус: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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