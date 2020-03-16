Украинцев предупредили о девальвации национальной валюты из-за большой продажи валюты Национальным банком

Подобный прогноз в своем Facebook озвучил аналитик Эрик Найман, передает Politeka.net.

По его словам, курс доллара в скором времени может взлететь до 30 гривен.

"С учетом погашения части кредита МВФ оценочно на $414 млн. валовые валютные резервы НБУ можно оценить в $25,1 млрд, а чистые валютные резервы $16,4 млрд. Это по-прежнему высокий уровень резервов. Если НБУ будет продавать валюту тем же темпом что и на прошлой неделе ($1 млрд/нед.), то чистые валютные резервы (а важны в первую очередь именно они) упадут до уровня ноября прошлого года только через месяц, к середине апреля. А падение чистых резервов до уровня 2018 года (около $7 млрд) может произойти только в конце мая", - озвучил финансовый аналитик тревожный прогноз.

Найман не сомневается, что Нацбанк сможет долго сдерживать вручную курс доллара, а гривна начнет падать при условии, если на нее появится спрос.

Наихудший сценарий, по мнению эксперта, это если государственный регулятор в лице НБУ начнет массово печатать гривну.

"Если власти заиграются в печатный станок или если вернут ПриватБанк старым владельцам (или простят им долг), что рассорит Украину с МВФ в самый неподходящий момент, тогда и 30 и даже 32-35 покажутся легкой прогулкой", - резюмировал Найман в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, что курс доллара может уйти в крутое пике. По словам эксперта Вадима Иосуба, курс может вырасти до 30 гривен из-за распространения коронавируса по Украине и в мире.

"Может ли, теоретически, доллар вырасти до 30 гривен? Да, теоретически, может. Это будет зависеть от роста заражений вирусом в мире, в Украине, от продолжительности и глубины финансового шторма", - заявил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что курс доллара зависит от рынка, спроса и предложения со стороны населения и предприятий.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

Также Politeka писала, что курс валют сделает резкий скачок, неутешительный прогноз НБУ: к чему готовиться.