Українцям можуть повернути право виходу на пенсію за вислугою років

Про це пише тематичне видання Ліга: Закон.

Зокрема, у Верховну Раду внесли законопроект, який може повернути право виходу на пенсію за вислугу років деяким категоріям працівників.

У першу чергу, мова йде про професіоналів, які здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті.

"Проект закону був підготовлений за участю профспілки залізничників і транспортних будівельників України. Документ покликаний збільшити привабливість роботи безпосередньо в нашій країні. Адже сьогодні зберігається досить потужна трудова міграція, обумовлена не тільки різницею в оплаті праці, але й тим, що соціальні гарантії за кордоном більш потужні, ніж у нас", – наголосила глава профільного комітету Галина Третьякова.

У разі затвердження законопроекту право на участь у програмах пенсійного забезпечення за вислугу років отримають:

робітники локомотивних бригад і окремі категорії працівників, які здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;

водії вантажних автомобілів, зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи.

Раніше ми розповідали про те, що українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсій під час карантину. Про це у своєму відеозверненні до українського народу заявив глава держави Володимир Зеленський.

За словами глави держави, українські пенсіонери отримають додаткові виплати у зв'язку з карантином, спрямованих на профілактику епідемії коронавіруса.

Володимир Зеленський зазначив, що доплату в розмірі тисячі гривень мають отримати ті пенсіонери, які в звичайний час отримують до 5 тисяч.

Але він не уточнив, буде це одноразова виплата пенсіонерам, або додаткові гроші будуть нараховуватися щомісячно протягом усього періоду дії карантинних обмежень.

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