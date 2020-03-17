Украинцам могут вернуть право выхода на пенсию по выслуге лет

Об этом пишет тематическое издание Лига: Закон.

В частности, в Верховную Раду внесли законопроект, который может вернуть право выхода на пенсию по выслуге лет некоторым категориям работников.

В первую очередь, речь идет о профессионалах, которые осуществляют организацию перевозок и обеспечивают безопасность движения на железнодорожном транспорте.

"Проект закона был подготовлен при участии профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины. Документ призван увеличить привлекательность работы непосредственно в нашей стране. Ведь сегодня сохраняется достаточно мощная трудовая миграция, обусловленная не только разницей в оплате труда, но и тем, что социальные гарантии за рубежом более мощные, чем у нас", – подчеркнула глава профильного комитета Галина Третьякова.

В случае утверждения законопроекта право на участие в программах пенсионного обеспечения за выслугу лет получат:

рабочие локомотивных бригад и отдельные категории работников, осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене;

водители грузовых автомобилей, занятых в технологическом процессе на шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы.

Ранее мы рассказывали о том, что украинские пенсионеры могут получить доплату к пенсиям во время карантина. Об этом в своем видеообращении к украинскому народу заявил глава государства Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские пенсионеры получат дополнительны выплаты в связи с карантином, направленным на профилактику эпидемии коронавируса.

Владимир Зеленский отметил, что доплату в размере тысячи гривень должны получить те пенсионеры, которые в обычное время получают до 5 тысяч.

Но он не уточнил, будет ли это единоразовая выплата пенсионерам, или дополнительные деньги будут начисляться ежемесячно на протяжении всего периода действия карантинных ограничений.

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