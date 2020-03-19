Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд почне індексацію пенсій українцям у травні 2020 року
Про це він повідомив у своєму відеозверненні.
Також Зеленський зазначив, що вже з 1 квітня українські пенсіонери почнуть отримувати додаткову допомогу в розмірі 1 тис. гривень у зв'язку з пандемією коронавіруса.
"З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову тисячу гривень тим пенсіонерам, які мають пенсію менше 5 тисяч гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведена індексація пенсій", - заявив президент.
Раніше ми розповідали про те, що українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсій під час карантину. Про це у своєму відеозверненні до українського народу заявив глава держави Володимир Зеленський.
За словами глави держави, українські пенсіонери отримають додаткові виплати у зв'язку з карантином, спрямованих на профілактику епідемії коронавіруса.
Володимир Зеленський зазначив, що доплату в розмірі тисячі гривень мають отримати ті пенсіонери, які в звичайний час отримують до 5 тисяч.
Але він не уточнив, буде це одноразова виплата пенсіонерам, або додаткові гроші будуть нараховуватися щомісячно протягом усього періоду дії карантинних обмежень.
Як відомо, Кабмін посилив карантин в Україні. Жорсткі заходи будуть введені з 17-18 березня і триватимуть, як мінімум, до 3 квітня.
За рішенням Кабінету міністрів призупинено залізничний, авіа - і міжміське автобусне і міжобласне пасажирське сполучення. Також роботу припиняють метрополітени Києва, Харкова та Дніпра.
Також забороняється перевозити понад 10 українців одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, а також в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах,
Також з 17 березня в Україні забороняється проведення будь-яких масових заходів, у яких можуть брати участь від 10 чоловік.
За рішенням Кабміну в Україні закриваються всі заклади громадського харчування.
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