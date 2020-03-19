Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство начнет индексацию пенсий украинцам в мае 2020 года

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Также Зеленский отметил, что уже с 1 апреля украинские пенсионеры начнут получать дополнительную помощь в размере 1 тыс. гривен в связи с пандемией коронавируса.

"С 1 апреля 2020 года правительство будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч гривен. А с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", - заявил президент.

Ранее мы рассказывали о том, что украинские пенсионеры могут получить доплату к пенсиям во время карантина. Об этом в своем видеообращении к украинскому народу заявил глава государства Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинские пенсионеры получат дополнительны выплаты в связи с карантином, направленным на профилактику эпидемии коронавируса.

Владимир Зеленский отметил, что доплату в размере тысячи гривень должны получить те пенсионеры, которые в обычное время получают до 5 тысяч.

Но он не уточнил, будет ли это единоразовая выплата пенсионерам, или дополнительные деньги будут начисляться ежемесячно на протяжении всего периода действия карантинных ограничений.

Как известно, Кабмин ужесточил карантин в Украине. Жесткие меры будут введены с 17-18 марта и продлятся, как минимум, до 3 апреля.

По решению Кабинета министров приостановлено железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение. Также работу прекращают метрополитены Киева, Харькова и Днепра.

Также запрещается перевозить свыше 10 украинцев одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, а также в автобусах, которые выполняют регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах,

Также с 17 марта в Украине запрещается проведение любых массовых мероприятий, в которых могут принимать участие от 10 человек.

По решению Кабмина в Украине закрываются все заведения общественного питания.

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