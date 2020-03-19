Нинішній кризис може стати набагато серйознішим, ніж у 2008 році. З'явилася інформація, що Офіс президента і уряд готуються до дефолту

Як передає Politeka.net, про це повідомляє Телеграм-канал Легітимний з посиланням на джерело в ОП, зазначаючи, що влада в даний час прораховує варіанти та алгоритми дій з порятунку української економіки.

"Наша економіка не витримає карантин більше 2-х тижнів. Все, що буде більше «вб'є економіку повністю». Особливо вб'є дрібний і середній бізнес, а це означає голодні бунти", - йдеться в повідомленні.

Також в цьому році Україна не зможе виплачувати борги МВФ і кредиторам. В даний час, за інформацією джерела, ОП і уряд зайняли вичікувальну позицію по «дефолту», тобто очікують, коли якась інша країна оголосить першою.

"Просто грошей брати нізвідки. Все завмерло. Параліч всіх економічних процесів", - зазначається в повідомленні.

Раніше ми писали, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко розкрив, що чекає нашу країну в майбутньому після карантину. За словами аналітика, нинішня ситуація призведе до "краху економіки", а на її відновлення піде не менше трьох років.

Експерт додав, що в цьому році "буде все дуже погано": очікується неминучий спад зарплат, при цьому істотне зростання цін. У 2021 році ситуація, можливо, почне поліпшуватися, але відчутні зміни почнуться через два роки.

Ситуацію посилює паніка, тому не можна точно спрогнозувати курс гривні.

"У нашій країні що не день, то нові "реформи" (нові заборони й обмеження). А будь-яка заборона і будь-яке обмеження тільки сприяє наростанню паніки, через яку країну в цілому, так і курс її національної валюти зокрема буде лихоманити".

При цьому, що стосується курсу валют, Охріменко порівняв Україну з Польщею, у якої справи йдуть набагато краще: "У тій же Польщі зараз девальвації немає – там, навпаки, ревальвація. Це ще раз говорить про те, що наша влада власними руками розвалює економіку".

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