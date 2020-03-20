Фонд не погасив всю суму заборгованості

Відомий український банк "Фортуна-Банк" завершив процедуру ліквідації

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, до Єдиного державного реєстру були внесені дані про те, що АТ "Фортуна-Банк" припиняє свою діяльність як юридична особа.

Відповідно до законодавства, ліквідація даного українського банку вважається завершеною.

"Вимоги кредиторів до банку, які були не задоволені через недостатність його майна, вважаються погашеними, і повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ "Фортуна-Банк" припинені", - цитує Знай прес-службу.

Також повідомляється, що держава компенсувала "Фортуні-Банку" майже 97% від загальної гарантованої суми. Відповідно, залишилося багато українців, яким не відшкодували кошти після вкладів.

"В рамках виплати гарантованого відшкодування вкладниками АТ "Фортуна-Банк" отримано 88,6 млн грн, що становить 96,7% від загальної гарантованої суми", — підсумували в ФГВФО.

Раніше ми розповідали про те, що карантин серйозно вдарила по роботі націоналізованого Приватбанку. Повідомляється, що ПриватБанк з 18 березня 2020 року припиняє продаж готівкової валюти в касах.

Як підкреслили в прес-службі, таке обмеження буде діяти до тих пір, поки Україна не відновить ависообщение з іншими країнами.

Також відомо, що валюту готівкою в касах Приватбанку" без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

Нагадаємо, ПриватБанк запровадив суворі обмеження, валюти не буде: що потрібно знати українцям.

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