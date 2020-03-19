Из-за сбоя в терминалах Приватбанке могут постарадать клиенты

Об одном из таких случаев пишут на портале «Минфин».

Житель Запорожской области Олег Баглер рассказал, что пополнил свой депозит через терминал самообслуживания на 4000грн, но случился сбой. На экране терминала высветилась надпись — «Неможливо здійснити операцію. Будь ласка, зверніться за телефоном 3700».

«Я еле дозвонился на этот номер. Девушка в телефоне, предложила зачислить мне мои 4000грн на мою карту универсальная, сказав, что потом я сам смогу у себя в приват24 зачислить эти деньги себе на депозит без потери и без комиссии. В итоге — меня обманули. Я теперь по вине банка потерял 40грн на ровном месте (1% от суммы). Из-за проблем с терминалом — я в итоге пострадал. Хотя я думаю, что это не моя вина точно, и уж точно не я должен за это расплачиваться. Тем более, это у меня депозит», - возмущается клиент.

Он намерен закрыть свой терминал после того, что произошло.

Отметим, в ответ представитель Приватбанка запросил дополнительную информацию о ситуации, но других разъяснений не предоставил.

Ранее в государственном ПриватБанке порекомендовал украинцам придерживаться норм карантина и без особой необходимости не приходить в отделения.

Помимо этого, в банке призвали опытных клиентов научить старших родственников пользоваться мобильным банкингом Приват24, чтобы не подвергать ни себя, ни сотрудников ПриватБанка опасности из-за коронавируса.