Известный украинский банк "Фортуна-Банк" завершил процедуру ликвидации
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В частности, в Единый государственный реестр были внесены данные о том, что АО "Фортуна-Банк" завершает свою деятельность, как юридическое лицо.
Согласно законодательству, ликвидация данного украинского банка считается завершенной.
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"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО "Фортуна-Банк" прекращены", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что государство компенсировало "Фортуне-Банку" почти 97% от общей гарантированной суммы. Соответственно, осталось много украинцев, которым не возместили средства после вкладов.
"В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками АО "Фортуна-Банк" получено 88,6 млн грн, что составляет 96,7% от общей гарантированной суммы", — подытожили в ФГВФЛ.
Ранее мы рассказывали о том, что карантин серьезно ударил по работе национализированного ПриватБанка. Сообщается, что ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.
Как подчеркнули в пресс-службе, подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит ависообщение с другими странами.
Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.
Напомним, ПриватБанк ввел суровые ограничения, валюты не будет: что нужно знать украинцам.
Как сообщала Politeka, Приватбанк обвинили в обмане клиентов: «в терминале случился сбой, а потом…».
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