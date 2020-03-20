Известный украинский банк "Фортуна-Банк" завершил процедуру ликвидации

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В частности, в Единый государственный реестр были внесены данные о том, что АО "Фортуна-Банк" завершает свою деятельность, как юридическое лицо.

Согласно законодательству, ликвидация данного украинского банка считается завершенной.

"Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора АО "Фортуна-Банк" прекращены", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что государство компенсировало "Фортуне-Банку" почти 97% от общей гарантированной суммы. Соответственно, осталось много украинцев, которым не возместили средства после вкладов.

"В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками АО "Фортуна-Банк" получено 88,6 млн грн, что составляет 96,7% от общей гарантированной суммы", — подытожили в ФГВФЛ.

Ранее мы рассказывали о том, что карантин серьезно ударил по работе национализированного ПриватБанка. Сообщается, что ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.

Как подчеркнули в пресс-службе, подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит ависообщение с другими странами.

Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Напомним, ПриватБанк ввел суровые ограничения, валюты не будет: что нужно знать украинцам.

Как сообщала Politeka, Приватбанк обвинили в обмане клиентов: «в терминале случился сбой, а потом…».

Также Politeka писала, что отделения ПриватБанка будут закрываться: украинцам рассказали, что происходит.