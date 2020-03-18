Приоритет будет на онлайн-транзакциях

Карантин серьезно ударил по работе национализированного ПриватБанка

Как передает Politeka.net, об этом проинформировала пресс-служба учреждения.

В частности, ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.

Как подчеркнули в пресс-службе, подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит ависообщение с другими странами.

Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

В пресс-службе отметили, что с 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильное приложение Приват24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - сказано в сообщении пресс-службы национализированного банка.

Ранее ПриватБанк рекомендовал украинцам придерживаться норм карантина и без особой необходимости не приходить в отделения.

Помимо этого, в банке призвали опытных клиентов научить старших родственников пользоваться мобильным банкингом Приват24, чтобы не подвергать ни себя, ни сотрудников ПриватБанка опасности из-за коронавируса.

"Мы очень просим вас научить своих родителей, бабушек, дедушек, стариков соседей пользоваться Приват24, ведь люди в возрасте 50+ рискуют больше остальных", - говорилось в сообщении пресс-службы ПриватБанка.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.