Карантин серьезно ударил по работе национализированного ПриватБанка
Как передает Politeka.net, об этом проинформировала пресс-служба учреждения.
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В частности, ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.
Как подчеркнули в пресс-службе, подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит ависообщение с другими странами.
Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.
В пресс-службе отметили, что с 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильное приложение Приват24, веб-версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.
"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - сказано в сообщении пресс-службы национализированного банка.
Ранее ПриватБанк рекомендовал украинцам придерживаться норм карантина и без особой необходимости не приходить в отделения.
Помимо этого, в банке призвали опытных клиентов научить старших родственников пользоваться мобильным банкингом Приват24, чтобы не подвергать ни себя, ни сотрудников ПриватБанка опасности из-за коронавируса.
"Мы очень просим вас научить своих родителей, бабушек, дедушек, стариков соседей пользоваться Приват24, ведь люди в возрасте 50+ рискуют больше остальных", - говорилось в сообщении пресс-службы ПриватБанка.
Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать
Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".
Также Politeka писала, что ПриватБанк оскандалился списанием пенсий со счетов украинцев: деньги исчезли.