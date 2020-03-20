Не всі обмежувальні заходи, введені в Україні у зв'язку з поширенням епідемії коронавіруса, виправдані

Про це економіст Юрій Атаманюк розповів в ефірі Politeka-online. (Щоб переглянути відео – проскролльте вниз до кінця). За його словами, незрозуміло, навіщо було закривати автосалони, у яких немає скупчення людей.

«Навіщо було закривати магазини дорогого одягу, ювелірку. Це обмеження торгівлі, обмеження податків. Ви самі знаєте, які надходження в бюджет від одного проданого автомобіля. У нас закрили роздрібну торгівлю, значить не буде оптової торгівлі. Це означає, що припиняється внутрішнє виробництво і призупиняється імпорт», - пояснює експерт.

За його словами, через всі обмежувальні заходи ми отримаємо збільшення дефіциту бюджету. Атаманюк нагадав, що в бюджеті на 2020 рік закладений дефіцит у розмірі 90 млрд гривень. Однак за два перших місяці бюджет недоотримував в два рази більше, ніж планувалося. І це до карантину та епідемії.

«Останній звіт Мінфіну про передбачуване виконання бюджету цього року – це мінус 600 млрд гривень. І це не кінець. Друге. Почав галопувати курс. Ми «з'їли» на підтримку курсу, який все одно піднявся, 1,5 млрд доларів наших активів, валютних резервів», - зазначив Атаманюк.

Він також нагадав, що багато сімей, які не мають запасу міцності, позбулися роботи. Зараз вони проїдять їх невеликі заощадження та зануряться у стан депресії та апатії. На нервовому грунті загострюються всі хвороби, які до цього могли протікати у прихованій формі.

«Ми вбиваємо націю. Знищення бюджету – це знищення ВВП. Погіршуючи ВВП, ми забираємо у кожного з нас роки життя», - підкреслив економіст.

Нагадаємо, що Атаманюк передрік долю нового уряду Шмигаля: «Все залежить від…».

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