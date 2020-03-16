Карантин через коронавірус, а також закриття торгово-розважальних центрів, спортзалів, об'єктів сфери обслуговування спричинять серйозні економічні наслідки

Сотні тисяч людей, зайнятих в сфері торгівлі та обслуговування, що залишилися тимчасово без роботи через ці заходи як у Києві, так і в інших містах України, заробітчани, які масово повертаються в Україну, вже зараз не розуміють, що робити і як жити далі.

У цій ситуації українська влада повинна бути готова до надзвичайних заходів. Таку думку в ефірі Politeka-online озвучив відомий український економічний експерт Юрій Атаманюк. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

У першу чергу, впевнений гість студії, необхідно зберігати спокій. Для цього лідер держави повинен звернутися до українців і нейтралізувати панічні настрої.

«Перше, що він повинен сказати, що у нас точно вистачає і буде вистачати в будь-який час продуктів першої необхідності. 80% продуктів виробляється на території України, і нам не загрожують для початку голодні бунти», – пояснив Атаманюк.

По-друге, президент повинен розповісти, що в країні достатньо золотовалютних резервів, що у нас висока банківська ліквідність.

«Тобто це вільні гроші, які можуть вливатися в бізнес, понад 200 мільярдів гривень і більше восьми мільярдів доларів», – зазначив експерт.

На час пандемії необхідно заморозити виплати за боргами, особливо за спірним. Адже обслуговувати їх у такий період – це злочин. Тому час для сентиментів закінчився.

«Потрібно робити неординарні кроки. Треба згадувати Будапештський протокол, треба говорити про те, що країни-гаранти –Росія, США, Великобританія й окремими резолюціями Франція і Китай гарантували нашу територіальну цілісність, і якщо вона порушена з вини одного з цих учасників, то ми повинні подати в суд на ці всі країни. У нас спільний суверенний борг держави 80 мільярдів доларів, а втрати від анексії, за різними підрахунками, близько 100 мільярдів доларів. Ми повинні подати в міжнародні суди і як мінімум заморозити виплати за боргами», – підкреслив Атаманюк.

У свою чергу Верховній Раді, вважає економіст, дуже не завадить врахувати досвід передових країн, які на час карантину влаштували податкові канікули для громадян і представників бізнесу, а також усіляко намагаються надавати підтримку в цей непростий період.

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