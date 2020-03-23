Вже в травні в Україні проведуть індексацію пенсій, а також встановлять доплату для певних пенсіонерів

Про це під час брифінгу розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Politeka.net.

За її словами, відповідне рішення було затверджене урядом.

"З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1000 грн пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5000 грн. Таких пенсіонерів у нас понад 10 млн. Таку ж виплату отримають понад 400 тис. одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсії. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю, і це одержувачі соціальних пенсій", – розкрила міністр нарахування надбавок пенсіонерам.

Що стосується індексації трудових пенсій, то в травні виплати підвищаться на 11%.

"Гарантоване підвищення отримають 7 млн пенсіонерів. Також з травня ми встановлюємо доплату 1,5 млн пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 500 гривень", – додала Лазебна.

Варто відзначити, що всі перерахунки та надбавки будуть проведені в автоматичному режимі. Відповідно, літнім людям не потрібно виходити з дому, щоб їх отримати.

Більше того, як розповіла голова Мінсоцполітики, пенсіонери, якщо їм знадобиться допомога в купівлі ліків і продуктів, можуть звернутися до соцпрацівникам.

До цього ми розповідали про те, що українським пенсіонерам можуть проіндексувати виплати за рахунок скорочення витрат державного бюджету.

Цю інформацію в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" озвучила заступник глави ОПУ Юлія Ковалів.

Вона зазначила, що одним із джерел фінансування індексації пенсій українців будуть державні компанії, і доходи державних банків.

"Є кілька джерел. В першу чергу, ми будемо скорочувати частину неефективних витрат у бюджеті. Розподіляти там, де фактично можна буде. Джерелом будуть і державні компанії, і доходи всіх максимально державних банків. Це скорочення великих зарплат. Скорочення всього того бюджету, який можна скоротити", - озвучила нюанси Ковалів.

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