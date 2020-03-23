Уже в мае в Украине проведут индексацию пенсий, а также установят доплату для определенных пенсионеров

Об этом во время брифинга рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная, передает Politeka.net.

По ее словам, соответствующее решение было утверждено правительством.

"С апреля будет осуществлен одноразовую выплату по 1000 грн пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5000 грн. Таких пенсионеров у нас более 10 млн. Такую же выплату получат более 400 тыс. получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии. Это люди, которые имеют инвалидность с детства, это дети с инвалидностью, и это получатели социальных пенсий", – раскрыла министр начисление надбавок пенсионерам.

Что касается индексации трудовых пенсий, то в мае выплаты повысятся на 11%.

"Гарантированное повышение получат 7 млн пенсионеров. Также с мая мы устанавливаем доплату 1,5 млн пенсионеров, которым исполнилось 80 и более лет. Это будет ежемесячная надбавка к пенсии в размере 500 гривен", – добавила Лазебная.

Стоит отметить, что все перерасчеты и надбавки будут проведены в автоматическом режиме. Соответственно, пожилым людям не нужно выходить из дома, чтобы их получить.

Более того, как рассказала глава Минсоцполитики, пенсионеры, если им понадобится помощь в покупке лекарств и продуктов, могут обратиться к соцработникам.

До этого мы рассказывали о том, что украинским пенсионерам могут проиндексировать выплаты за счет сокращения расходов государственного бюджет.

Эту информацию в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" озвучила замглавы ОПУ Юлия Ковалив.

Она отметила, что одним из источников финансирования индексации пенсий украинцев будут государственные компании, и доходы государственных банков.

"Есть несколько источников. В первую очередь, мы будем сокращать часть неэффективных расходов в бюджете. Распределять там, где фактически можно будет. Источником будут и государственные компании, и доходы всех максимально государственных банков. Это сокращение больших зарплат. Сокращение всего того бюджета, который можно сократить", - озвучила нюансы Ковалив.

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