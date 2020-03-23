Націоналізований ПриватБанк продовжує шокувати українців своїм "сервісом"

Про кричущий інцидент на порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка.

За її словами, вона хотіла оплатити товар карткою через Інтернет, і для підтвердження платежу їй потрібно було зателефонувати на гарячу лінію Приватбанку.

Але спілкування з представником банку обернулося блокуванням рахунків.

"Оператор, що б підтвердити мою особистість, задала питання, серед яких були не зовсім стандартні. Як, наприклад, моє місце роботи. До цих пір я так і не зрозуміла, яке місце роботи я повинна була назвати. Те, на якому працюю зараз, або те, яке було зазначено в анкеті при відкритті картки. Так само запитали мою електронну пошту, що теж мене збентежило. Оскільки у мене дві пошти, і я не пам'ятаю яку саме я вказувала в анкеті. При цьому я не виключаю варіант, коли в телефонному режимі оператор могла невірно почути відповіді на запитання або неправильно внести їх у систему. Надалі мені повідомили, що анкетування я не пройшла. На прохання перевірити варіант з другої поштою мені було відмовлено. Обидва моїх рахунки заблокували і запропонували звернутися з документами до відділення банку", - розповідає незадоволена клієнтка.

Вона також розповіла, що через час звернулася ще раз до ПриватБанку і з'ясувала, що оператор без будь-яких причин відв'язав її фінансовий номер від рахунків у банку.

"Мій телефонний номер відв'язаний від моїх рахунків, і тільки моя особиста присутність може вирішити цю проблему. Я просила знайти компромісне вирішення питання, щоб не піддають мене небезпеки у зв'язку з пандемією в країні. Проте мені було відмовлено. Можна припустити, що співробітники банку, під егідою захисту рахунків клієнтів від шахраїв, в період коли в країні пандемія, не розробивши ніякої альтернативи, піддають своїх клієнтів небезпеки, так як змушують виходити з дому і перебувати в натовпі людей, які стоять у черзі, або просто залишитися без грошей на момент карантину", - резюмувала клієнтка в негативному відкликання.

"Повірте, нам дуже шкода тих клієнтів, які стають жертвами шахрайства і втрачають, іноді, свої останні гроші. Щоб знизити до мінімуму можливі випадки обману, ми робимо все можливе, щоб захистити наших клієнтів. Не тому, що хочемо витратити Ваш час, а тому що хочемо захистити Вас від матеріального та, в подальшому, моральної шкоди. Ми приносимо свої вибачення, що доставили Вам незручності і щиро сподіваємося, що Ви ніколи не станете жертвою шахрайства. У будь-якому випадку, на поточний момент процедура саме така, але, можливо, в майбутньому будуть якісь зміни", - відповів на скаргу представник банку.

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