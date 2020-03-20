Клиенты ошарашены сервисом национализированного Приватбанка

Свою историю на тематическом портале Минфин изложила недовольная клиентка.

Она рассказала, что переводила с карты Приватбанка деньги на счет в другом банке, но они внезапно "исчезли".

Клиентка также отметила, что средства зависли в системе: они не дошли получателю, и на ее карту обратно не вернулись.

"Похоже Приватбанк не работает. Я перевела с Альфа-Банка деньги на карту Приватбанка, раньше это занимало 3 часа, сейчас мне написали, что оплата не прошла, якобы неправильные реквизиты, месяц назад все было хорошо, а теперь ни денег не вернули, ни на карточку не зачислили. Я стараюсь больше суток связаться с оператором, кроме музыки ничего нет, звонила в разное время суток. Ответьте пожалуйста, Приватбанк работает или ушли на карантин и где мои деньги?", - она задалась вопросом.

Сотрудник Приватбанка отверг все обвинения и порекомендовал клиентке обратиться в банк, на карту которого она перечисляла средства.

"В случае, если оплата не прошла, рекомендуем обратиться в поддержку Вашего банка по вопросу возврата, и уточнить у получателя актуальные реквизиты для перевода. Также хотим обратить Ваше внимание на то, что межбанковский перевод выполняется в срок до трех рабочих дней. В свою очередь, получатель всегда может обратиться с квитанцией в нашу поддержку для проверки информации о поступлении перевода", - подчеркнул он в комментариях под отзывом.

Напомним, ПриватБанк ввел строгие ограничения, валюты не будет: что нужно знать украинцам.

Как сообщала Politeka, Приватбанк обвинили в обмане клиентов: «в терминале произошел сбой, а потом…».

Также Politeka писала, что отделения Приватбанка будут закрываться: украинцам рассказали, что происходит.