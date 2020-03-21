Украинцы вынуждены остаться без денег из-за распоряжения руководства ПриватБанка

Соответствующий негативный отзыв недовольный клиент оставил на тематическом портал Минфин.

По его словам, ему заранее пришел денежный перевод по системе Western Union, но он не смог обналичить валюту.

Мужчина также возмущается, почему ПриватБанк не смог его предупредить об изменениях, ведь учреждение заранее одобрило заявку на международный перевод.

"Пришел перевод по системе Western Union, позвонил на 3700 17 марта сделал заказ валюты. 18 числа пришел ответ от ПриватБанка, что ваше заявка (2693) одобрена, можете забрать 19.03 в отделении. Пришел, отстоял очередь, сообщают что денег нет. Ну и что это за отношение? Можно было хотя бы как-то сообщить. И видать совсем плохо в ПриватБанке, если перестали обслуживать Western Union", - подчеркнул он в своем отзыве.

Сотрудник ПриватБанка отбросил все обвинения и заявил, что ПриватБанк приостановил выдачу валюты с 18 марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса.

"Банк продолжает работать с переводами системы Western Union. Вы можете по-прежнему получать перевод онлайн на карту через Приват24. ПриватБанк переводит валютообмен в онлайн на время прекращения международного авиасообщения. С 18 марта ПриватБанк проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания", - ответил представитель банка в комментариях.

Напомним, ПриватБанк ввел строгие ограничения, валюты не будет: что нужно знать украинцам.

Как сообщала Politeka, Приватбанк обвинили в обмане клиентов: «в терминале произошел сбой, а потом…».

Также Politeka писала, что отделения Приватбанка будут закрываться: украинцам рассказали, что происходит.