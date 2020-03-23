Национализированный ПриватБанк продолжает шокировать украинцев своим "сервисом"

О вопиющем инциденте на портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, она хотела оплатить товар картой через Интернет, и для подтверждения платежа ей нужно было перезвонить на горячую линию ПриватБанка.

Но общение с представителем банка обернулось блокировкой счетов.

"Оператор, что бы подтвердить мою личность, задала вопросы, среди которых были не совсем стандартные. Как, например, моё место работы. До сих пор я так и не поняла, какое место работы я должна была назвать. То, на котором работаю сейчас, или то, которое было указано в анкете при открытии карты. Так же спросили мою электронную почту, что тоже меня ввело в замешательство. Поскольку у меня две почты, и я не помню какую именно я указывала в анкете. При этом я не исключаю вариант, когда в телефонном режиме оператор могла неверно услышать ответы на вопросы или неправильно внести их в систему. В дальнейшем мне сообщили, что анкетирование я не прошла. На просьбу перепроверить вариант со второй почтой мне было отказано. Оба моих счёта заблокировали и предложили обратиться с документами в отделение банка", - рассказывает недовольная клиентка.

Она также рассказала, что через время обратилась еще раз в ПриватБанк и выяснила, что оператор без каких-либо причин отвязал ее финансовый номер от счетов в банке.

"Мой телефонный номер отвязан от моих счетов, и только моё личное присутствие может решить эту проблему. Я просила найти компромиссное решение вопроса, чтобы не подвергают меня опасности в связи с пандемией в стране. Однако мне было отказано. Можно предположить, что сотрудники банка, под эгидой защиты счетов клиентов от мошенников, в период когда в стране пандемия, не разработав никакой альтернативы, подвергают своих клиентов опасности, так как вынуждают выходить из дома и находиться в толпе людей, которые стоят в очереди, или попросту остаться без денег на момент карантина", - резюмировала клиентка в негативном отзыве.

"Поверьте, нам очень жаль тех клиентов, которые становятся жертвами мошенничества и теряют, иногда, свои последние деньги. Чтобы снизить к минимуму возможные случаи обмана, мы делаем все возможное, чтобы защитить наших клиентов. Не потому, что хотим потратить Ваше время, а потому что хотим защитить Вас от материального и, в дальнейшем, морального вреда. Мы приносим свои извинения, доставившие Вам неудобства и искренне надеемся, что Вы никогда не станете жертвой мошенничества. В любом случае, на текущий момент процедура именно такая, но, возможно, в будущем будут какие-то изменения", - ответил на жалобу представитель банка.

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