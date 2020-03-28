Курс долара з кожним днем збільшується, а національна валюта, навпаки, знецінюється

Про це пише Сьогодні.

Багато експертів пов'язують це з епідемією коронавіруса і очікують, що незабаром курс долара в Україні переступить через позначку в 30 гривень.

Більш того, гривня може знецінитися на тлі відсутності співпраці України з МВФ. Це призведе до суттєвого зростання дефіциту бюджету України та стрибку курсу долара.

"При відсутності співпраці з МВФ Україна буде змушена фінансувати дефіцит бюджету за рахунок емісії гривні і спалювання резервів. Мова йде про колосальні ресурси, розмір яких буде залежати від тривалості карантину", - озвучив свою думку аналітик Андрій Шевчишин.

Більш того, експерт прогнозує різке зростання навантаження на бюджет у зв'язку з плановими виплатами за зовнішніми боргам, які покрити буде вкрай складно. В кінцевому підсумку, як стверджує Андрій Шевчишин, гривня може піти нижче 30 грн за долар під впливом вищезазначених факторів.

Раніше ми повідомляли, що курс долара в Україні підтримується штучно, реальна ситуація сильно відрізняється від того, що ми бачимо в обмінниках. Про це заявив економічний експерт Віктор Скаршевський.

За його словами, відкладений питання про новий кредит Міжнародного валютного фонду не є критичним для України. Насправді значення має зовсім інший фактор.

"Це – вдруге. Первинно – яка буде економічна програма у влади і у нового уряду. Ми будемо розвивати промисловість або будемо і далі жити від кредиту до кредиту та обслуговувати інтереси кредиторів?", - підкреслив він.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів через коронавірус: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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