Курс доллара с каждым днем увеличивается, а национальная валюта, наоборот, обесценивается

Об этом пишет Сегодня.

Многие эксперты связывают это с эпидемией коронавируса и ожидают, что в скором времени курс доллара в Украине перешагнет через отметку в 30 гривен.

Более того, гривна может еще больше обесцениться на фоне отсутствия сотрудничества Украины с МВФ. Это приведет к существенному росту дефицита бюджета Украины и скачку курса доллара.

"При отсутствии сотрудничества с МВФ Украина будет вынуждена финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии гривны и сжигания резервов. Речь идет о колоссальных ресурсах, размер которых будет зависеть от продолжительности карантина", - озвучил свое мнение аналитик Андрей Шевчишин.

Более того, эксперт прогнозирует резкий рост нагрузки на бюджет в связи с плановыми выплатами по внешнему долгу, которые покрыть будет крайне сложно. В конечном итоге, как утверждает Андрей Шевчишин, гривна может уйти ниже 30 грн за доллар под влиянием вышеупомянутых факторов.

Ранее мы сообщали, что курс доллара в Украине поддерживается искусственно, реальная ситуация сильно отличается от того, что мы видим в обменниках. Об этом заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, отложенный вопрос о новом кредите Международного валютного фонда не является критическим для Украины. В действительности значение имеет совершенно другой фактор.

"Это – вторично. Первично – какая будет экономическая программа у власти и у нового правительства. Мы будем развивать промышленность или будем и дальше жить от кредита до кредита и обслуживать интересы кредиторов?", - подчеркнул он.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

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