Клієнти ошелешені діями націоналізованого ПриватБанку

Про черговий випадок на тематичному порталі Мінфін розповіла незадоволена клієнтка Надія.

За її словами, ПриватБанк, не попереджуючи клієнтів, виводить гроші з їхніх рахунків.

"Маю дві картки привату — кредитну і для виплат. Приват знімає кошти з картки для виплат і самостійно їх перераховує на кредитну карку без згоди клієнта! І це на перший день простроченої заборгованості!", - зазначила вона.

Жінка також повідомила, що вона зараз без роботи, а на картку на виплат приходять аліменти та допомога від родичів.

"На карку для виплат мені приходять аліменти на дитину, допомога від родичів. Зарас у звязку з карантином я без роботи. В мене неповнолітня дитина на утриманні. Можливо аліменти будуть єдиним джерелом для утримання дитини. То чи має право банк без згоди клієнта знімати кошти з картки. Чому приват порушує законодавство? Якщо так буде і надалі — буду звертатись в суд", - емоційно резюмувала незадоволена клієнтка.

"Дозвольте зазначити, що для того, щоб уникнути утворення простроченого платежу — з іншої картки може бути списана сума на погашення поточного платежу за кредитним договором картки Універсальна. Нагадуємо Вам, що, згідно з умовами договору, необхідно погашення щомісяця, до 25 числа, в розмірі 5% (але не менше 100 грн) від залишку заборгованості на картці. Банк із розумінням ставиться до ситуації, тому на період з 01.03 до 31.05.2020 скасовує нарахування штрафних санкцій, пені та подвійних процентів у разі відсутності або часткового внесення обов’язкового платежу", - відповів на скаргу представник ПриватБанку.

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