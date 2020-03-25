ПриватБанк массово урезает кредитные лимиты, из-за чего возникает задолженность на картах

Об этом на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По ее словам, ПриватБанк без предупреждения урезал на несколько тысяч ей кредитный лимит.

"...Наш «любимейший» банк решил урезать кредитные лимиты тем, кто регулярно платил, кто был их клиентом на протяжении многих лет. И именно во время всеобщего кризиса, во время, когда люди не имеют возможности зарабатывать и думают как бы им выжить, вы вгоняете нас в ещё большие долги. Утром мой лимит был понижен с 22х до 16 тысяч, т.к. на карте лежали деньги. Но потому что эта «операция заняла сутки, 2,5к я успела потратить и перевести на другую карту. В итоге по карте у меня оведрафт в размере 2,5к гривен", - подчеркнула она.

Клиентка также добавила, что уйдет из ПриватБанка после того, как погасит задолженность по карте.

"Где их брать не знаю пока, но точно знаю, что при первой же возможности погашу остаток и больше никогда не буду их клиентом. Желаю вашему бизнесу "процветания" и потока жалоб конечно же", - резюмировала она в своем отзыве.

"Банк принимает решение о размере кредитного лимита и о его предоставлении на основании математической модели, которая строится на сотнях и даже тысячах показателей. На него может влиять: кредитная история, наличие депозитов и другие факторы. Активно пользуйтесь услугами Банка, принимайте участие в акциях, проводите расчеты карточками через торгово-сервисную сеть", - традиционно отреагировал на подобную жалобу представитель ПриватБанка.

Напомним, что украинцы не могут забрать свои деньги в отделениях: ПриватБанк назвал причину.

А еще Politeka писала, что исчезновение денег при онлайн-переводах: ПриватБанк предупредил украинцев.

Также Politeka сообщала, что банки массово закрывают отделения, украинцы опустошают свои счета: "Будет хуже, чем в ...".