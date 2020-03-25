Банки изменят правила обслуживания клиентов из-за карантина

Об этом проинформировала пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, передает Politeka.net.

Из-за карантина, который могут вскоре продлить, финансовые учреждения разрешат своим клиентам пользоваться просроченными картами, чтобы лишний раз они не приходили в отделения.

Соответствующее распоряжение выдал Национальный банк Украины.

В частности, госрегулятор призвал банки вместе с процессинговыми центрами, при наличии технологической возможности, реализовать механизм продления срока действия таких платежных карточек минимум на один квартал.

Помимо этого, украинцев в скором времени проинформируют о перечне доступных им операций и способов использования карты.

При условии, если банки не смогу разработать подобный механизм, то им нужно организовать предварительную запись, доставку карточки или корректировки режима работы отделений, чтобы не допускать скопления клиентов в работающих отделениях.

Ранее мы рассказывали о том, что из-за карантина украинцев оставили без валюты. В частности, ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.

Подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит ависообщение с другими странами.

Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать

Как сообщала Politeka, украинцев хотят оставить без налички, срочное заявление НБУ: «Это коснется тех, кто...».

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