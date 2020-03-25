Банки изменят правила обслуживания клиентов из-за карантина
Об этом проинформировала пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, передает Politeka.net.
Из-за карантина, который могут вскоре продлить, финансовые учреждения разрешат своим клиентам пользоваться просроченными картами, чтобы лишний раз они не приходили в отделения.
Соответствующее распоряжение выдал Национальный банк Украины.
Погода не пожалеет украинцев, синоптики предупредили об опасности: к чему готовиться
Деми Роуз похвасталась шикарными формами прямо в постели: "Просто закачаться"
Лобода прогулялась на пляже в крошечном бикини: "Вот это малышка на миллион!"
Обрюзгшего Ди Каприо заметили с постаревшей Кейт Уинслет на пляже: "Какие же они..."
В частности, госрегулятор призвал банки вместе с процессинговыми центрами, при наличии технологической возможности, реализовать механизм продления срока действия таких платежных карточек минимум на один квартал.
Помимо этого, украинцев в скором времени проинформируют о перечне доступных им операций и способов использования карты.
При условии, если банки не смогу разработать подобный механизм, то им нужно организовать предварительную запись, доставку карточки или корректировки режима работы отделений, чтобы не допускать скопления клиентов в работающих отделениях.
Ранее мы рассказывали о том, что из-за карантина украинцев оставили без валюты. В частности, ПриватБанк с 18 марта 2020 года прекращает продажу наличной валюты в кассах.
Подобное ограничение будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит ависообщение с другими странами.
Также известно, что валюту наличкой в кассах ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.
Напомним, Приватбанк сделал важное заявление о блокировании карт: что нужно знать
Как сообщала Politeka, украинцев хотят оставить без налички, срочное заявление НБУ: «Это коснется тех, кто...».
Также Politeka писала, что дополнительные выплаты на карантине в Украине: кто получит деньги, все подробности.