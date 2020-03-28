Клиенты ошарашены действиями национализированного Приватбанка

Про очередной случай на тематическом портале Минфин рассказала недовольная клиентка Надежда.

По ее словам, ПриватБанк, не предупреждая клиентов, выводит деньги с их счетов.

"Имею две карточки привата — кредитную и для выплат. Приват снимает средства с карты для выплат и самостоятельно их перечисляет на кредитную карточку без согласия клиента! И это на первый день просроченной задолженности!", - отметила она.

Женщина также сообщила, что она сейчас без работы, а на карту выплат приходят алименты и помощь от родственников.

"На карточку для выплат мне приходят алименты на ребенка, помощь от родственников. Теперь в связи с карантином я без работы. У меня несовершеннолетний ребенок на иждивении. Возможно алименты будут единственным источником для содержания ребенка. Но имеет ли право банк без согласия клиента снимать средства с карточки. Почему приват нарушает законодательство? Если так будет и в дальнейшем — буду обращаться в суд", - эмоционально резюмировала недовольная клиентка.

"Позвольте отметить, что для того, чтобы избежать образования просроченного платежа — с другой карты может быть списана сумма на погашение текущего платежа по кредитному договору карты Универсальная. Напоминаем Вам, что, согласно условиям договора, погашения необходимо ежемесячно, до 25 числа, в размере 5% (но не менее 100 грн) от остатка задолженности на карте. Банк с пониманием относится к ситуации, поэтому на период с 01.03 до 31.05.2020 отменяет начисление штрафных санкций, пеней и двойных процентов в случае отсутствия или частичного внесения обов’обязательного платежа", - ответил на жалобу представитель Приватбанка.

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