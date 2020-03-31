ПриватБанк не поспішає полегшувати життя своїм клієнтам під час карантину
Про це пише UBR.
У багатьох країнах світу через карантин банки намагаються йти на зустріч своїм клієнтам: оголошують кредитні канікули, відміняють штрафи за прострочення виплат і т. п.
Але клієнти Приватбанку зіткнулися з тим, що їх рахунки погрожують заблокувати через валютні перекази з інших країн.
Відкриття ринку землі, удар долара і великі поступки для українців – головне за ніч
Діти Асмус, Джолі, Лопес та інших зірок, які шалено схожі на батьків: топ яскравих фото
«Що ж ви, гади, робите?»: влада пішла на угоду з Порошенком, Пальчевський не стримався
Ткач із "Кварталу 95" показав доньку і приголомшив видом в звичайному житті: "Вся в Юрика"
За умови, якщо клієнт не надасть довідку про походження коштів, його рахунку можуть бути заблоковані фінмоніторингом.
"На рахунок від нерезидента приходили великі суми в іноземній валюті, все було нормально. Але зараз банк надіслав повідомлення, що необхідно надати документи для уточнення джерела походження коштів. У відділенні банку відправляють в техпідтримку. В техпідтримці виразно нічого пояснити не можуть. Проблема в тому, що я офіційно ніде не працюю, ніяких документів з переліку немає і не буде", – поскаржився журналістам один з клієнтів.
Сам же ПриватБанк відкинув усі звинувачення і заявив, що блокування рахунків українців - законні.
"В рамках ризик-орієнтованого підходу банк може призупинити здійснення операції і запитати документи за переказами, містить ознаки, передбачені приписами Постанови НБУ № 8 від 02.01.2019 і закону про "про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", – прокоментували в прес-службі.
Сам же ПриватБанк став вимагати такі документи через різке падіння гривні. Суми понад 150 тис. грн підлягають фінмоніторингу, в рамках якого установа може вимагати підтверджуючі документи.
І якщо сума переказу в $6 тис. раніше не підпадала під фінмоніторинг, то різкий стрибок курсу долара більш ніж на 15% відразу зробило переклад підозрілим в гривневому еквіваленті.
Нагадаємо, рахунки українців масово заганяють в мінус: з'явилося пояснення Приватбанку.
Як повідомляла Politeka, українцям дозволять користуватися простроченими картами: що потрібно знати клієнтам.
Також Politeka писала про відмова в поверненні коштів під час карантину: ПриватБанк пояснив, що відбувається.