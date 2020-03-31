ПриватБанк не спешит облегчать жизнь своим клиентам во время карантина

Об этом пишет UBR.

Во многих странах мира из-за карантина банки стараются идти на встречу своим клиентам: объявляют кредитные каникулы, отменяют штрафы за просрочку выплат и т.п.

Но клиенты ПриватБанка столкнулись с тем, что их счета угрожают заблокировать из-за валютных переводов из других стран.

При условии, если клиент не предоставит справку о происхождении средств, его счета могут быть заблокированы финмониторингом.

"На счет от нерезидента приходили крупные суммы в иностранной валюте, все было нормально. Но сейчас банк прислал сообщение, что необходимо предоставить документы для уточнения источника происхождения средств. В отделении банка отправляют в техподдержку. В техподдержке внятно ничего объяснить не могут. Проблема в том, что я официально нигде не работаю, никаких документов из перечня нет и не будет", – пожаловался журналистам один из клиентов.

Сам же ПриватБанк отбросил все обвинения и заявил, что блокировки счетов украинцев - законны.

"В рамках риск-ориентированного подхода банк может приостановить осуществление операции и спросить документы по переводам, содержащим признаки, предусмотренные предписаниями Постановления НБУ № 8 от 02.01.2019 и закона о "о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", – прокомментировали происходящее в пресс-службе.

Сам же ПриватБанк стал требовать такие документы из-за резкого падения гривны. Суммы свыше 150 тыс. грн подлежат финмониторингу, в рамках которого учреждение может затребовать подтверждающие документы.

И если сумма перевода в $6 тыс. ранее не подпадала под финмониторинг, то резкий скачок курса доллара более чем на 15% сразу сделало перевод подозрительным в гривневом эквиваленте.

Напомним, счета украинцев массово загоняют в минус: появилось объяснение ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, украинцам разрешат пользоваться просроченными картами: что нужно знать клиентам.

Также Politeka писала про отказ в возврате средств во время карантина: ПриватБанк объяснил, что происходит.