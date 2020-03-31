Українська гривня сильно зміцніла, а курс змінився всього за одну ніч

На міжбанківському валютному ринку курс національної валюти зміцнився до 27,6-27,65 гривень за долар, хоча ще 30 березня курс тримався на позначці вище 28 гривень.

Зміцнення гривні сталося на тлі прийняття Верховною Радою, узгоджених з МВФ законів про ринок землі та банківську сферу. Тепер, як відомо, кредитори повинні надати Україні допомогу.

Раніше ми писали, що парламент ухвалив у другому читанні законопроект про ринок землі. За нього проголосувало 259 народних депутатів. Відомо, що Володимиру Зеленському не вистачало голосів за скандальні законопроекти, прийняття яких необхідно для отримання допомоги від МВФ. Як повідомив скандальний блогер Анатолій Шарій, президенту довелося вступити в змову з Петром Порошенком, щоб вистачило голосів на закон про ринок землі і закон про банки (так званий "антиКоломойський" закон).

У свою чергу, в телеграм-каналі «Легітимний» заявили, що Порошенко підіграє Зеленському, щоб отримати «імунітет». Автори каналу вважають, що екс-президенту потрібно виграти час, щоб утриматися в «грі». Політик готується до того, що рейтинги «Слуги народу» будуть падати, а у нього вийде зберегти «обличчя» і повернутися в президентське крісло.

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