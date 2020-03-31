Курс валют в Україні 31 березня спровокує паніку на ринку, долар і євро розійдуться в різні боки

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, долар буде торгуватися за курсом 28,0615 за банкноту (-0,1215 грн). Днем раніше він торгувався за 28,183 гривні.

Курс євро буде відрізнятися. Сьогодні він буде продаватися за вартістю 30,9617 за купюру (+0,059 грн). У понеділок курс валют був у районі 30,9027 грн.

Як повідомлялося раніше, курс долара в Україні очікується на рівні 29,5 грн, згідно з оновленим прогнозом. Про це йдеться в новому макроекономічному прогнозі, який оприлюднив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, за даними уряду, номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, зростання інфляції - на рівні 2,9%, з 5,6% до 8,7%.

Середньомісячна зарплата орієнтовно складе 11 тисяч грн.

У Кабміні зазначили, що з урахуванням інфляції заробітна плата фактично не зміниться в порівнянні з 2019 роком.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.

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