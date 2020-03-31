Украинская гривна сильно окрепла, а курс изменился всего за одну ночь

На межбанковском валютном рынке курс национальной валюты укрепился до 27,6-27,65 гривен за доллар, хотя еще 30 марта курс держался на отметке выше 28 гривен.

Укрепление гривны произошло на фоне принятия Верховной Радой, согласованных с МВФ законов о рынке земли и банковской сфере. Теперь, как известно, кредиторы должны выделить Украине помощь.

Ранее мы писали, что парламент принял во втором чтении законопроект о рынке земли. За него проголосовало 259 народных депутатов. Известно, что Владимиру Зеленскому не хватало голосов за скандальные законопроекты, принятие которых необходимо для получения помощи от МВФ. Как сообщил скандальный блогер Анатолий Шарий, президенту пришлось вступить в сговор с Петром Порошенко, чтобы хватило голосов на закон о рынке земли и закон о банках (так называемый "антиКоломойский" закон).

В свою очередь, в телеграм-канале «Легитимный» заявили, что Порошенко подыгрывает Зеленскому, чтобы получить «иммунитет». Авторы канала считают, что экс-президенту нужно выиграть время, чтобы удержаться в «игре». Политик готовится к тому, что рейтинги «Слуги народа» будут падать, а у него получится сохранить «лицо» и вернуться в президентское кресло.

Напомним, что украинцев предупредили, когда ждать обвала гривны: "это произойдет...".

Как сообщала Politeka, клиенты Приватбанка не могут снять деньги со счетов: что происходит, официальное заявление.

Также Politeka писала, что доллар и евро рванули в разные стороны, курс валют снова удивит украинцев: подробности.