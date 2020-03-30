Українці скаржаться, що Приватбанк не видає валюту, яка лежить на їхніх рахунках

Клієнти Приватбанку обурені тим, що не можуть отримати свої гроші, незважаючи на заяву заступника глави НБУ про те, що банки отримали валюту. Про таку ситуацію пишуть в коментарях на порталі «Мінфін».

«В новинах було багато інформації про те, що готівку в банки доставили. А коли її можна буде зняти? Немає жодного коментаря. До речі дуже смішно виглядають статті аналітиків про те, наскільки виріс або впав попит на долар у банках. Валюту не продають!», - обурюється клієнт Приватбанку 28 березня.

Буквально відразу ж з'являється й інший подібний коментар.

«Сьогодні через Приват24 хотів замовити 1800 доларів США, які лежать на приват -вклад на вівторок 31.03.20, але з'являється повідомлення, що валюту не видають у зв'язку з карантином (не бачу жодної логічної зв'язку). Вважаю це грубе порушенням законодавства. Прошу НБУ, прокуратуру звернути на це увагу і вжити відповідні заходи», - пише клієнт Приватбанку.

Відповідь фінустанови в обох випадках був один і той же:

« На жаль, можливість видачі коштів не завжди залежить лише від нас.

Дозвольте повідомити, що зараз банк активно займається питанням можливості підкріпленням готівковою валютою для подальшого комфортного обслуговування наших клієнтів.

Ми шкодуємо, що дана ситуація завдала незручності, в той же час щиро сподіваємося на Ваше розуміння. Просимо проявити трішки терпіння, доки ми зможемо відновити проведення операцій в стандартному режимі», - відповів представник Приватбанку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк отримав з-за кордону партію готівкового долара США, щоб поповнити каси банків готівкою. Перший аукціон з обміну безготівкової валюти з обсягом $ 130 млн відбувся 25 березня. Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурий.

За його словами, участь в цій операції взяли 11 з 14 банків. Це робиться, щоб банки змогли задовольнити попит своїх клієнтів на зняття готівки в доларах або євро.

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