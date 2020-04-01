Парламентарії працюватимуть в своїх профільних комітетах і фракціях на період карантину

Таку інформацію оприлюднила прес-служба апарату Верховної Ради, передає Politeka.net.

У прес-службі також додали, що в подібному форматі народні депутати працюватимуть до закінчення карантину, який був введений Кабінетом міністрів.

"В період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, і до його скасування народні депутати працюють в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях і групах у відповідності із змінами у календарному плані проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання", - сказано в повідомленні апарату Парламенту.

Що стосується засідань, то в цьому випадку Верховна Рада не буде збиратися.

Не варто забувати, що Рада напередодні ухвалила антикризовий закон, в якому йдеться про проведення індексації пенсій

В документі йдеться, що пенсії проіндексують українцям одразу після закінчення карантину.

"Вжити заходів щодо недопущення зменшення розміру виплат пенсій, а також проведення індексації пенсій, після завершення заходів, передбачених карантином", - йдеться у законопроекті, який був затверджений.

Також виплати уготовані соцробітникам, які ходять додому до людей, які потребують допомоги. На період карантину вони отримають + 100% від окладу.

Пенсії, стипендії, соціальна допомога, компенсації, субсидії, пільги переселенцям будуть виплачуватися в період карантину.

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