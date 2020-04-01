Стало відомо, як в умовах карантину українцям підвищать пенсії

Як передає Politeka.net, про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відомо, через правки до бюджету додаткові виплати були перенесені на 14 квітня.

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Всім українцям, хто старше 80 років, обіцяють доплачувати до 500 грн в місяць, а тим, хто отримує до 5 тис. грн, одноразово виплатять по одній тисячі.

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Щомісячні виплати до 500 гривень призначені пенсіонерам за умови, якщо розмір пенсії яких не перевищує 9205 грн (вони мінімум будуть отримувати 2600 грн, якщо є 20-25 років стажу для жінок і чоловіків відповідно).

Крім цього, було визначено порядок виплати одноразової виплати допомоги в сумі 1000 грн, для пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 5000 грн, а також деяким вразливим категоріям осіб.

Також Денис Шмигаль анонсував індексацію пенсій на 11% у травні 2020 року: середній розмір підвищення - 260 гривень. Тим українцям, хто виконав вимоги щодо стажу (30-35 років для жінок і чоловіків відповідно), підвищать пенсію до 2100 грн.

Під час брифінгу голова Мінсоцполітики Марина Лазебна додала, що пенсіонери старше 80 років зі стажем від 20 років (жінки) і від 25 років (чоловіки) повинні отримувати не менше 2600 грн.

Зарплаты в Украине

Раніше ми повідомляли про те, що Верховна Рада ухвалила антикризовий закон, в якому йдеться про проведення індексації пенсій. 

В документі йдеться, що пенсії проіндексують українцям одразу після закінчення карантину. 

"Вжити заходів щодо недопущення зменшення розміру виплат пенсій, а також проведення індексації пенсій, після завершення заходів, передбачених карантином", - йдеться у законопроекті, який був затверджений.

Також виплати уготовані соціальним працівникам, які ходять додому до людей, які потребують допомоги. На період карантину вони отримають + 100% від окладу.

Пенсії, стипендії, соціальна допомога, компенсації, субсидії, пільги переселенцям будуть виплачуватися в період карантину.

Нагадаємо, Антикризовий закон прийнятий: за що тепер не потрібно платити українцям, повний список поблажок.

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