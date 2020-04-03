Кабінет Міністрів поновив прогноз на 2020 рік, підтвердивши зростання інфляції та падіння заробітних плат
Про це свідчать дані на офіційному сайті уряду, повідомляє Politeka. В кінці березня Кабмін вже публікував оновлений макроекономічний прогноз на 2020 рік, але тепер були озвучені нові цифри.
Так, згідно з новим прогнозом, рівень інфляції зросте до 11,6%, хоча в кінці березня очікувалося 8,7%. ВВП в цьому році впаде як мінімум на 4,8%.
Крім цього, в уряді очікують падіння заробітних плат українців. Середня зарплата в країні буде на рівні 10 706 гривень. А ось рівень безробіття в Кабміні поки залишили старим - 9,4%. Хоча, не виключено, що найближчим часом макропрогноз знову змінять.
Безсоромна Каменських показала груди в прозорій білизні: "Ти наш вогонь!"
Одеська інфекціонка вляпалася в скандал: "замість масок і ШВЛ з величезною ціною скупили..."
50 гривень за долар: українців попередили про рекордний стрибок, "але буде і хороше"
Нові правила на карантині, погрози від Зеленського і атака долара – головне за ніч
Нагадаємо, що макропрогноз, який затверджує Кабмін, впливає на державний бюджет України. В нього вноситься ряд змін на основі нових показників.
Додамо, що Мінфін намагався внести значні зміни до бюджету 2020 року, але в парламенті не знайшлося для цього достатньо голосів. Зараз у Кабміні готують новий проект зі змінами, так як нинішня ситуація зобов'язує держави всього світу переглядати свої бюджети, скорочуючи витрати, а доходи перенаправляючи на боротьбу з наслідками від пандемії.
Нагадаємо, що українцям затвердили виплати на час карантину: хто отримає і що для цього потрібно.
Як повідомляла Politeka, українцям значно підвищили зарплати: кому і коли чекати, повний список.
Також Politeka писала, що долар і євро рвонули в різні боки, курс валют знову здивує українців: подробиці.