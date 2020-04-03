Кабінет Міністрів поновив прогноз на 2020 рік, підтвердивши зростання інфляції та падіння заробітних плат

Про це свідчать дані на офіційному сайті уряду, повідомляє Politeka. В кінці березня Кабмін вже публікував оновлений макроекономічний прогноз на 2020 рік, але тепер були озвучені нові цифри.

Так, згідно з новим прогнозом, рівень інфляції зросте до 11,6%, хоча в кінці березня очікувалося 8,7%. ВВП в цьому році впаде як мінімум на 4,8%.

Крім цього, в уряді очікують падіння заробітних плат українців. Середня зарплата в країні буде на рівні 10 706 гривень. А ось рівень безробіття в Кабміні поки залишили старим - 9,4%. Хоча, не виключено, що найближчим часом макропрогноз знову змінять.

Нагадаємо, що макропрогноз, який затверджує Кабмін, впливає на державний бюджет України. В нього вноситься ряд змін на основі нових показників.

Додамо, що Мінфін намагався внести значні зміни до бюджету 2020 року, але в парламенті не знайшлося для цього достатньо голосів. Зараз у Кабміні готують новий проект зі змінами, так як нинішня ситуація зобов'язує держави всього світу переглядати свої бюджети, скорочуючи витрати, а доходи перенаправляючи на боротьбу з наслідками від пандемії.

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